Gestione Covid in Molise, la Procura di Campobasso apre un’inchiesta

La Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo in merito alla gestione dell’emergenza Covid in Molise. Sono state richieste all’Asrem le cartelle cliniche dei pazienti deceduti per il virus in Molise da febbraio e fino ad inizio ottobre. La Procura guidata da Nicola D’Angelo vuole capire come è stata gestita l’emergenza in regione, soprattutto per quel che concerne i posti letto. Bisognerà capire – ha riferito Teleregione Molise – se si è verificata l’eventualità di decessi in casa di persone che avevano richiesto il ricovero e non sia stato possibile per mancanza di posti.

Insomma sotto la lente della Procura la gestione dell’emergenza, i posti letto e quelli di terapia intensiva.

A far scattare l’indagine il decesso di un paziente in ospedale.