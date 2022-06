Gestione canoni idrici, subentra la società Municipia SpA

Si rende noto che a decorrere dal 06 giugno 2022 le attività di supporto alla gestione dei contratti e dei canoni del servizio idrico saranno svolte da Municipia SpA, nuovo soggetto affidatario delle suddette attività per conto del Comune di Campobasso.

Gli Utenti potranno, pertanto, rivolgersi alla Municipia SpA in particolare per le pratiche di attivazione/voltura/subentro/cessazione delle forniture idriche e per questioni inerenti alla fatturazione, letture/autoletture dei contatori, solleciti, messa in mora e bonus idrico.

È possibile fissare un appuntamento presso lo sportello di Municipia SpA, trasmettere istanze e documentazioni attraverso i seguenti canali:

· contatto call center telefonico al n. 0874/1919559 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00);

· pec: municipia.campobasso@legalmail.it

· mail: municipia.campobasso@eng.it

Lo sportello fisico della società Municipia SpA dedicato al Comune di Campobasso è sito in Via Conte Rosso, 10.

Le informazioni, la modulistica e la documentazione richiesta per l’espletamento delle pratiche del Servizio idrico sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.campobasso.it – sezione “Sportello Telematico Tributi e Tasse” – sottosezione “Canone idrico”.