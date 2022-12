Gestione 118, l’Asrem pubblica il bando. Le associazioni: “Difficile aderire a queste condizioni”

Confermate le 16 postazioni, di cui due a Campobasso. Gli operatori: “Impossibile reperire volontari specializzati a 30 euro per turni di 12 ore rispetto alle attuali 50 euro”

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise questa mattina, giovedì 15 dicembre, ha pubblicato “L’avviso di selezione per l’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato ed alla Croce Rossa Italiana del servizio di trasporto Sanitario di emergenza-urgenza in forma continuativa”, noto come “118”. Confermate le 16 postazioni, di cui due a Campobasso. Il termine entro il quale partecipare alla selezione è di 30 giorni a partire da oggi.

Durante l’ultima riunione con Asrem e struttura commissariale, le associazioni avevano chiesto l’indizione di una gara d’appalto che fosse migliorativa rispetto alle attuali condizioni sia per la diaria dei volontari sia per il rimborso chilometrico oltre che per tutte le altre spese sostenute quotidianamente. “L’avviso dell’Asrem – si apprende da alcune fonti vicine alle associazioni – non migliora, anzi addirittura peggiora le condizioni rendendo difficile la partecipazione al bando pubblicato oggi perché sarà impossibile reperire operatori specializzati a 30 euro per turni di 12 ore rispetto alle attuali 50 euro”. Il braccio di ferro tra struttura commissariale, Asrem e associazioni di volontariato è destinato a proseguire.

QUI IL BANDO INTEGRALE