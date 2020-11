Gesti estremi fra i migranti del centro accoglienza

Due tentativi di suicidio ci sarebbero dietro i gesti eclatanti avvenuti oggi pomeriggio a Bojano presso un centro accoglienza immigrati di Isernia. In entrambi i casi si tratta di minori e quindi eviteremo ogni riferimento alla loro identità. Sono in vita entrambi e sono ricoverati , uno presso il Veneziale di Isernia e l’altro a Cardarelli di Campobasso. Ma il gesto lascia presupporre che si respiri un clima teso all’interno della piccola comunità di immigrati ospitati in Molise.