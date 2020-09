Gervasoni offende Schlein, Boldrini: «Perchè insegna in università pubblica?»

“La mia piena solidarietà a Elly Schlein, donna libera e competente. Com’è possibile che in un’università pubblica si metta in cattedra un personaggio omofobo e sessista come Marco Gervasoni, che non sa esprimersi senza insultare?”. Lo scrive su Facebook la deputata dem Laura Boldrini rispondendo al commento misogino e sessista su Twitter del docente di storia contemporanea all’Università degli studi del Molise, contro la vicepresidente dell’Emilia Romagna in copertina sull’Espresso.