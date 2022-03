Germele sollevato dall’incarico di responsabile della Rianimazione di Termoli

La decisione assunta dall’Asrem per motivi disciplinari. Si complica la situazione in reparto dove i turni sono sempre più massacranti

Giuseppe Germele non è più responsabile facente funzione del reparto di Rianimazione del San Timoteo di Termoli. La decisione è stata presa dall’Asrem nella giornata di ieri 18 marzo per motivi disciplinari.

Lo stesso Germele era stato già sospeso tra il 5 e il 12 febbraio scorso dall’esercizio sempre per motivi disciplinari. Ora questa nuova sanzione a suo carico che potrebbe rendere davvero incandescente la situazione all’interno del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Termoli dove al momento vengono garantite solo le urgenze proprio per carenza di personale. Attualmente oltre Germele sono solo 5 i medici di rianimazione, troppo pochi per mandare avanti il reparto.

La preoccupazione di molti è che la decisione di sollevare il medico dalla funzione di responsabile possa in realtà velocizzare il pensionamento dello stesso Germele che era già alla soglia di fine attività lavorativa.