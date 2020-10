Geometra picchiato e preso a coltellate, condannati i due giovani aggressori

Fu colpito all’altezza del fegato e della colonna vertebrale mentre era a terra

Condanne a 11 e 5 mesi di reclusione per i due ragazzi di Riccia accusati di lesioni gravi (inizialmente furono accusati, reato poi derubricato, di tentato omicidio). Questa la decisione presa nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020 dal giudice Scarlato. I due giovani, residenti nel centro fortorino, nell’agosto del 2018, al termine di un violento litigio colpirono con un coltello un 37enne pure di Riccia, geometra del Comune. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni e 10 mesi per il ragazzo difeso dall’avvocato Giuseppe Fazio (poi condannato a 5 mesi) e 6 anni per il giovane assistito invece dal legale Nicolino Cristofaro (nella foto in basso), poi invece condannato a 11 mesi (il giovane a casa aveva anche un’arma illegalmente detenuta). La vicenda, come detto, il 5 agosto del 2018: in Piazza Umberto scoppiò un diverbio sempre più acceso col trascorrere dei minuti. Dalle parole si passò ai fatti e ad avere la peggio fu il 37enne, dapprima fermato con forza e poi colpito, mentre era a terra, con due coltellate all’altezza del fegato e della colonna vertebrale per poi fuggire. A seguito delle ferite subìte, per il geometra, soccorso da alcuni passanti e successivamente dal personale del 118, scattò il trasferimento presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Avviate le indagini da parte dei carabinieri, i due aggressori vennero intercettati rispettivamente uno presso l’abitazione della nonna e l’altro presso il poliambulatorio di Riccia (CB) dove si era recato per farsi medicare la mano che si era ferito durante l’aggressione. Al termine delle perquisizioni dei carabinieri presso le loro abitazioni vennero rinvenuti gli indumenti sporchi di sangue che i due rei si erano tolti di dosso. I carabinieri trovarono anche l’arma del delitto la quale era stata gettata ed occultata all’interno di un tombino delle acque piovane sito lunga una stradina. L’arma da taglio, della lunghezza complessiva di cm 17,5 e con evidenti tracce ematiche, venne così sottoposta a sequestro. Le perquisizioni domiciliari consentirono, inoltre, di rinvenire a casa di uno dei due arrestati una carabina illegalmente detenuta e sottoposta a sequestro.