Ressa e litigi questa mattina a Isernia, davanti all’Agenzia delle Entrate. La gente in fila, esasperata, ha minacciato anche di chiamare i carabinieri. Il problema è sempre lo stesso, si entra uno alla volta e i giorni e gli orari di accesso sono limitati. Ragion per cui gli utenti, esasperati, hanno chiamato i giornalisti, per testimoniare quello che accade, come potrete ben vedere nel video allegato.