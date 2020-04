Gente di Campobasso, elogio funebre a Enzo Nocera

di GENNARO VENTRESCA

E’ morto Enzo Nocera. Era nato a Boiano, 88 anni fa. Preciso che a stroncarlo non è stato il coronavirus, ma un decorso post-operatorio. L’avevo visto l’ultima volta, qualche mese fa, all’Auditorium di Molise Cultura, dove era di casa. Sereno e felice di trovarsi bene nel proprio lavoro, una benedizione.

Solo a lui, e non lo dico solo io, poteva venire in mente di fare l’editore nella regione col più basso indice di lettori. Meglio così. Altrimenti l’ambiente culturale molisano sarebbe stato privato di un punto di approdo per centinaia di libri, riviste e, soprattutto l’Almanacco del Molise.

Più di una volta l’ho paragonato a Erasmo da Rotterdam. Solo un “pazzo” del resto avrebbe potuto scegliere la strada dell’editoria, in questo piccolo scontroso lembo di terra.

Consapevole del forte rischio, con fierezza si è messo al lavoro, cercando il sigillo per far girare la ruota della fortuna in direzione opposta.

Resta il coraggio di Enzo, uomo intelligente, rifinito e di bell’aspetto, peraltro semplice e modesto. Un uomo che è andato avanti sapendo di dover scarpinare in un territorio pieno di buche. Tra alti e bassi è riuscito a costruire un castello entro cui ha infilato i suoi sogni.

Non c’è stato scrittore o poeta molisano che non si sia presentato nel suo ufficio per sottoporgli il manoscritto. Trovando spazio nella sua benevolenza, non sempre dettata dal fiuto di trovarsi davanti un campione d’incassi.

Del suo lungo e tortuoso cammino restano infinite testimonianze, in primo luogo la considerazione della gente, specie di cultura. Svetta, oltre ai 600 titoli, la realizzazione dell’Almanacco, negli ultimi anni passato in altre mani. Inizialmente fu l’onorevole Colitto, presidente della Banca Popolare del Molise, a sostenerlo. Mutati gli scenari, la pubblicazione è proseguita a strappi.

Nocera lascia due figli, Gianni, bancario, e Fabrizio, storico. E soprattutto tanti amici che gli hanno voluto bene, a cominciare da Arnaldo Brunale, suo scudiero, specie negli ultimi tempi.

Avrebbe meritato una cerimonia funebre degna di un intellettuale del suo rango. Credo di non andare fuori tema nel chiedere ai lettori di inviare a distanza un saluto e un applauso, a un conterraneo che ha elevato il livello culturale della nostra regione. Il suo prodigioso avvento ci ha migliorato la vita.