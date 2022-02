“Genius Loci”, porta un libro ti regaliamo un soggiorno: successo per l’inziativa

Sono duecento i libri arrivati in regalo alla biblioteca comunale di Macchiagodena, ospitata nell’antica torretta medioevale, per l’iniziativa lanciata dal Comune: un soggiorno gratuito per due persone, in cambio di un romanzo.

Genius Loci, questo il nome del progetto portato avanti dal sindaco Ciccone, partito il 21 giugno e terminato il 12 dicembre. Il bilancio si è chiuso con duecento persone arrivate in soggiorno in paese e ospitate gratuitamente dall’amministrazione locale, in case di proprietà del Comune. I libri portati in regalo hanno arricchito il già notevole patrimonio letterario della biblioteca comunale dove, nel frattempo, sono anche arrivati ben tremila volumi della biblioteca Ferraguti di Parma che ha chiuso i battenti, trasferendo tutto il suo patrimonio librario nel piccolo paesino del Molise. Un modo per farsi conoscere ed apprezzare anche al di fuori dei confini regionali, quello ideato dall’amministrazione Ciccone che sulla cultura e sui libri ha puntato molto per il rilancio turistico del paese.

