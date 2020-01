Genitori sereni e bimbi felici, alla Campolieti la crescita è atto di amore

Seconda giornata dell’Open Day organizzato per far conoscere l’offerta formativa della scuola. E spazio anche ai più piccoli con la sezione Primavera

C’è chi è già pronto a piangere «perché per noi è l’ultimo anno e non vogliamo proprio lasciare la scuola, le maestre e le suore». Chi è al primo anno ma dopo appena tre mesi non potrebbe più farne a meno. Chi dopo l’esperienza con il primo figlio ha deciso di affidare alle amorevoli cure delle insegnanti e del personale anche il secondo figlio «perché questa scuola è un angolo di paradiso». Sono i racconti di genitori sereni e di bambini felici quelli che si ascoltano all’interno dei corridoi della scuola dell’Infanzia Campolieti di Termoli dove ieri, sabato 18 gennaio, è andata in scena la seconda giornata dell’Open Day, l’iniziativa organizzata dalla scuola per far conoscere ai genitori l’offerta formativa, il personale e tutta l’organizzazione di una scuola che «si sceglie per amore», come tiene da sempre a precisare suor Concetta che assieme a suor Celina e alle altre suore della Carità di Santa Giovanna Antida gestiscono da anni la scuola. Una scuola che è diventata il punto di riferimento di intere generazioni di termolesi. Diversi i genitori che ricordano di aver trascorso le proprie giornate da alunni all’interno di quelle stesse aule che ammodernate rispondono ai bisogni delle nuove generazioni di bambini curiosi come non mai di apprendere per crescere e diventare la generazione di domani. E allora via a corsi di inglese, laboratori didattici, di manipolazione, attività sportive con un unico obiettivo: quello di far crescere dei bambini sani e sicuri di sé. Un impegno che tutti i giorni viene portato avanti dalle insegnanti Loredana, Giuseppina e Loana, dall’assistente Carmela e dalle suore di Santa Giovanna Antida, punto di riferimento per una formazione che viene effettuata attraverso i principi cattolici. Non solo scuola dell’Infanzia, però, perché da alcuni anni la scuola Campolieti ha aperto le sue porte anche ai bambini più piccoli, quelli che ancora non hanno l’età per entrare nella “materna” ma che hanno la possibilità di frequentare la sezione primavera dove vengono accompagnati in un percorso didattico che li porterà a scoprire le prime forme di scolarizzazione, di amicizia con i piccoli compagni di classe e di crescita personale. «Ho scelto di iscrivere la mia prima figlia in questa scuola e nella sezione Primavera perché ritengo che sia una bellissima struttura, incentrata sull’accoglienza e la voglia di stare con i bambini per passione e vocazione. I bambini vengono accolti in maniera speciale, coccolati e crescono seguendo gli insegnamenti della chiesa cattolica che per la nostra famiglia sono molto importanti». E ancora l’esperienza di chi, invece, quest’anno si “diplomerà” terminando il percorso nella Campolieti «che nel nostro caso è durato quattro anni perché mia figlia ha iniziato con la sezione Primavera e adesso sta terminando il terzo anno della scuola dell’Infanzia. E’ stata una esperienza fantastica e se penso che a giugno dovremmo salutare le maestre vado per la commozione. Se devo raccontare la nostra esperienza è solo positiva dieci e lode. Ci ha riempiti una scuola che unisce professionalità umanità amore trasmette serenità ai bambini, insegna non solo poesie e come ci si comporta le regole ma anche a condividere ad amare e a voler bene ai propri compagni».