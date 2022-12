Generi alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose, l’iniziativa del Comune di Montenero

Il Comune di Montenero di Bisaccia distribuirà in questi giorni alcuni generi alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie più bisognose del paese, grazie a una donazione dei supermercati locali Decò, Tigre e Conad del Centro Commerciale Costaverde.

Un bel gesto di generosità, quello compiuto dai responsabili degli esercizi citati, nei confronti del quale l’Amministrazione comunale esprime il proprio plauso e il più sentito ringraziamento.

I nuclei familiari appositamente individuati dai Servizi Sociali del Comune, potranno così trascorrere il Natale in serenità e portare sulle proprie tavole anche un panettone, dolce simbolo di queste festività.

“Questa è la sinergia che ci piace – dichiarano il sindaco Simona Contucci e l’assessore con delega alle Politiche Sociali, Tania Travaglini – perché genera energie utili a tutta la nostra comunità.

Siamo molto felici di vedere come il nostro tessuto economico e commerciale sia sempre più attento alle dinamiche sociali che stiamo vivendo, perché è proprio questo lo spirito che immaginavamo di attivare nel corso del nostro mandato amministrativo, e cioè dove ognuno potesse iniziare a guardare anche al proprio fianco, e non solo in avanti, per prestare attenzione a chi è più in difficoltà. Grazie ancora a tutti”.