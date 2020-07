Gemelli, targa ricordo ai volontari Avis: ringraziamento per il lavoro svolto durante l’emergenza

In questo contesto caratterizzato dall’ emergenza Covid 19, l’organizzazione degli ospedali è stata profondamente modificata. Gemelli Molise ha messo in atto tutte le misure necessarie per consentire ai pazienti e al personale di accedere in massima sicurezza. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione dei volontari dell’Avis per la Protezione Civile di Campobasso, che hanno supportato il personale sanitario nella gestione dei flussi in entrata. L’Amministratrice Delegata, Celeste Condorelli, ha voluto ringraziare ufficialmente l’Associazione per l’impegno profuso, donando una targa ricordo al Presidente Eugenio Astore. Il Centro ha sempre coltivato fruttosi rapporti di collaborazione con il mondo del volontariato, destinando a queste realtà anche degli appositi spazi. Nel prossimo futuro verranno organizzate delle iniziative di carattere sociale in cooperazione con le associazioni del territorio.