Gemelli, Petracca: “Non lasceremo morire i molisani, chi specula su questo è uno sciacallo”

Il presidente del CdA rassicura dopo la paventata chiusura di Radioterapia Oncologica

“Di sicuro non lasceremo morire i molisani e chi specula su questo è uno sciacallo”. È perentorio il presidente del CdA del Gemelli Molise S.p.A., Stefano Petracca, intercettato da un’emittente locale davanti al Municipio di Campobasso dopo la conferenza stampa del commissario ad acta per la sanità regionale, Donato Toma, il quale ha fatto chiarezza sui passaggi istituzionali in merito alla paventata chiusura del reparto di Radioterapia Oncologica.

“Serve solo trasparenza – ha proseguito – è un problema di sistema. Bisogna capire chi, alla fine, paga per quel servizio. Se dovesse essere il Gemelli, lo farà. Io non sono un politico, ma dirigo un ospedale molto importante. Quindi non è stato un attacco al singolo, al commissario o al presidente, tanto che il clima è stato sempre collaborativo senza guerre o contrapposizioni, ma solo – ha concluso Petracca – l’aver esposto la realtà di ciò che succede in Molise”.