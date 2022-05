Gemelli Molise, si dimette l’amministratrice delegata Celeste Condorelli

Le funzioni e il ruolo da lei ricoperti verranno proseguiti dall’attuale management, rappresentato dal presidente, Stefano Petracca, e dal suo staff

Il Gemelli Molise S.p.A. comunica che, in data odierna, martedì 17 maggio, la dottoressa Celeste Condorelli ha rassegnato le dimissioni da amministratrice delegata per perseguire nuove opportunità professionali.

Le funzioni e il ruolo finora ricoperti dalla dottoressa Condorelli verranno proseguiti dall’attuale management, rappresentato dal presidente Stefano Petracca (con poteri anche esecutivi) e dallo staff che lo affianca.

La società, nel formulare alla dottoressa Condorelli i migliori auguri per il conseguimento dei propri obiettivi e le sfide che l’attendono, la ringrazia per la preziosa collaborazione svolta in questi anni e il non facile lavoro portato avanti durante la pandemia. Una occasione, questa, in cui il personale e i servizi tecnologici della struttura sanitaria hanno potuto ancora una volta dimostrare il proprio valore e la propria strategica rilevanza a beneficio della comunità molisana.