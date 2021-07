Gemelli Molise, Papa Francesco: “La Chiesa non può vendere, non deve pensare al profitto”

La vendita del Gemelli Molise scalda anche Papa Francesca che dal balcone del Gemelli di Roma, dove è ancora ricoverato dopo un intervento chirurgico, durante l’Angelus di questa mattina, ha lanciato precisi messaggi alla Chiesa. “In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi”, sottolinea ancora il Santo Padre, che continua: “Un sistema sanitario che assicuri un buon servizio accessibile a tutti, sia gratuito. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti”.

Un richiamo, osserva il a Pontefice nel corso dell’Angelus, valido anche per la Chiesa. “Anche nella Chiesa – dice a braccio – succede che, per una non buona gestione sanitaria, si pensa di vendere le istituzioni sanitarie, e si pensa subito di venderla. Ma la Chiesa non è per il profitto, e vanno salvati i servizi gratuiti”.