Gemelli Molise, gara a cinque per l’acquisto, due le offerte molisane

Alla fine stanno venendo fuori altre indiscrezioni sull’affaire della vendita del Gemelli Molise. La prima arriva dal Vaticano e conferma che il Papa nel suo intervento non si riferiva al Gemelli Molise, ma al Fatebenefratelli di Roma, messo in vendita con le medesime modalità dalla gestione patrimoniale della Santa Sede. Il no di Bergoglio vuole difendere l’ospedale dell’isola Tiberina, gestito dal Vaticano e in deficit cronico, tanto da essere stato messo in vendita. Lì probabilmente ci sarà uno stop, ma la vendita del Gemelli Molise non dovrebbe subire alcun ripensamento. Troppa conflittualità, con gestione commissariale, Associazioni e Comitati vari, hanno convinto i vertici della Fondazione Gemelli a “tagliare la corda”. I continui attacchi alla sanità privata, accusata di vampirizzare quella pubblica, hanno fatto il resto. Per questo si continua a trattare con i cinque pretendenti, tra cui due molisani: la Sanstefar e il Neuromed. Ci sono poi Humanitas, Colasante e Pegaso. La Fondazione Gemelli, bisogna dirlo, giudicherà più benevolmente le offerte che garantiranno la conservazione dei posti di lavoro, quindi non bisogna essere pessimisti: se la vendita si deve fare, sarà meglio che venga fatta a chi darà le maggiori garanzie ai dipendenti. Esclusa ancora una volta la possibilità che l’Asrem possa subentrare. La Degrassi è venuta in Molise per “tagliare” e la decisione di questa mattina, della chiusura del Punto Nascite di Termoli, lo conferma al di là di ogni dubbio. Una decisione discutibile e che sicuramente solleverà polemiche a non finire. Chiudere il punto nascite sulla costa, che serve centinaia di migliaia di utenti, è una scelta veramente difficile da mandare giù e conferma ancora una volta il mandato affidato alla Degrassi: ridurre, non aumentare le spese.