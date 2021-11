«Gemelli Molise, eccellenza di umanità e professionalità»: la commovente testimonianza della nostra collega Doretta Coloccia

«Nell’era della medicina che diventa sempre più tecnologica, che offre ai medici strumenti di intervento straordinari, ciò che fa ancora la differenza è l’umanità»

Una toccante testimonianza, quella di Doretta Coloccia, insegnante nonché collaboratrice del Quotidiano del Molise. Doretta, nella sua lunga lettera spiega che «nell’era della medicina che diventa sempre più tecnologica, che offre ai medici strumenti di intervento straordinari, ciò che fa ancora la differenza è l’umanità. Non si diventa grandi medici se non si impara a comunicare con i pazienti».

Ecco la sua testimonianza:

«Dimessa da qualche giorno dal Gemelli Molise sento il bisogno di evidenziare che, ancora una volta, questo centro si contraddistingue per il profilo professionale e per la modalità e gestione del rapporto con il paziente. L’elemento umano si salda con quello professionale, consentendo al malato di non smarrirsi. Cosa che non può accadere quando sai che dietro le indicazioni di un percorso diagnostico c’è un team che funziona e che c’è collaborazione tra colleghi. Questo è quanto ho sperimentato io.

Ormai sapete che condivido le mie fragilità, le emozioni a fiume e il modo di come sto attraversando il dolore. A volte mi perdo e osservo. Afferro la paura e la sbatto al muro, come un vecchio tappeto. Vorrei fondere quello che era il mio spazio, il mio tempo, i miei attimi, materia, giorno, spazio e tempo. Al Gemelli Molise, al reparto di oncologia diretto dal prof. Franco Morelli, hanno cura della persona, ne condividono rabbia, la gioia, la paura. E la speranza. Per me sta diventando,un luogo del cuore, dove ho sperimentato che il medico si mette a disposizione, condivide il peso psicologico della malattia. In questo modo, per il paziente, è più facile condividere le cure, le diagnosi, i trattamenti e, soprattutto, è più facile non smarrirsi. Un mese fa, dopo un accertamento sorge “un problema” Il prof. Morelli si consulta con il prof. Emilio Bria, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di oncologia medica presso il Gemelli di Roma e del comprensivo Cancer Center del Policlinico Gemelli, struttura costituita da poco e diretta dal prof. Giampaolo Tortora, uno dei massimi esperti a livello mondiale del cancro al pancreas.

In quel momento li ho sentiti camminarmi accanto. Un cammino al quale si è affiancato il giorno dopo, il prof. Roberto Iezzi, consultato telefonicamente e che appena giunto a Campobasso dal Gemelli di Roma, ha voluto vedermi. Il prof. Roberto Iezzi è il nuovo direttore dell’Unità Complessa di Radiodiagnostica e interventistica, un settore iperspecialistico che rappresenta il quarto pilastro nei trattamenti e nelle opzioni oncologiche, insieme alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia L’interventistica oncologica è una opzione di scelta per trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esporre organi. Grande esperto della radiologia interventistica è il prof. Roberto Iezzi che divide la sua attività tra il Gemelli di Roma e il Gemelli Molise. Il prof. Iezzi è un uomo di grande umanità, umanità e che traspare subito, da una sollecitudine empatica.. Nell’era della medicina che diventa sempre più tecnologica, che offre ai medici strumenti di intervento straordinari, ciò che fa ancora la differenza è l’umanità. Non si diventa grandi medici se non si impara a comunicare con i pazienti. Cosa che il prof. Iezzi, il prof. Morelli e il prof. Bria e il team che li affianca, fanno egregiamente. Un plauso, come sempre, a tutto il personale infermieristico e alla instancabile caposala Antonietta D’Aveta. Mi auguro che il Gemelli Molise possa continuare nella propria vocazione oncologica, investendo sempre più nella ricerca e potenziando, con altre figure professionali, in settori che ancora sono scoperti, la collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma».

Doretta Coloccia