Gemelli Molise: “Diventerà il faro della sanità del centro-sud Italia”

Stefano Petracca neo presidente: “La struttura ha un potenziale enorme e dovrà essere motivo di orgoglio per il territorio e ricchezza per la Regione Molise”

di Antonio Di Monaco

“Il Gemelli dovrà diventare un faro per la sanità del centro-sud Italia con il nucleo della nostra strategia che sarà a Campobasso”. Sono le prime parole nel “primo giorno di scuola” nella sede del Gemelli Molise S.p.A. per Stefano Petracca, presidente e fondatore della Responsibile Capital (società di investimenti con sede a Zurigo) che, nelle ultime ore, ne ha acquisito il 90% delle quote con un investimento di oltre 30 milioni di euro “in contanti”, ha tenuto a specificare. Ma il focus dell’operazione, in stile Impact Private Equity, è di investire in realtà in cui, oltre al ritorno finanziario, c’è un impatto tangibile a livello sociale, macroeconomico e ambientale.



“Abbiamo incontrato tutto il personale che opera nella struttura ed è stato un momento davvero bello ed emozionante – ha riferito Petracca – e ci tengo a dire che, oltre a salvaguardare i livello occupazionali, ogni strategia aziendale la condivideremo in primis con loro”. Intanto, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto dallo stesso Petracca, che sarà così composto: Patrick Rutishauser, avvocato e COO (Chief Operating Officier) di Responsible Capital; Thomas Szucs, medico, docente universitario e direttore dell’European Center of Pharmaceutical Medicine dell’Universitù di Basilea oltre che fondatore del Centro di Farmaeconomia dell’Università di Milano; Gaetano Paludetti, docente universitario e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Gemelli IRCCS-Università Cattolica; Celeste Condorelli che continuerà ad essere l’amministratrice delegata della società; Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e Nicola Lucarelli, avvocato.

“Il Gemelli Molise – ha osservato Petrecca – ha un potenziale enorme e noi non entriamo con idee preconcette, nemmeno nei futuri rapporti con le istituzioni locali che, da parte, saranno costruttivi. Offriremo un servizio medico di eccellenza e questo ospedale dovrà essere sempre più motivo di orgoglio per il territorio e potenziale fonte di benessere e ricchezza per la Regione Molise. Ci impegneremo anche a livello ministeriale per confermare la valenza interregionale della struttura che, continuando l’esperienza precedente – ha concluso il neo presidente del Gemelli Molise S.p.A. – sarà sempre di più focalizzata sulla ricerca e sull’alta specializzazione”.