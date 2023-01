Gemelli Molise, Di Sandro (FdI): “Il commissario Toma intervenga al più presto”

Il coordinatore regionale del partito di Meloni ha espresso solidarietà ai pazienti e ai dipendenti della struttura sanitaria di contrada Tappino

Il coordinare regionale del Molise di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, in una nota ha espresso solidarietà ai pazienti e ai dipendenti del Gemelli Molise S.p.A. Di seguito il testo:

“Ogni anno aumentano sempre di più i malati di tumore e solo una giusta e puntuale prevenzione, controlli periodici e terapie adeguate possono dare speranza di guarigione e migliorare la propria qualità di vita.

Le difficoltà che si sono create per la radioterapia al Gemelli Molise, insieme ad altri problemi che attanagliano la sanità molisana, comportano una precarietà nell’assistenza sanitaria per tutti i cittadini molisani (molti vanno a farsi curare fuori regione) e soprattutto nella prevenzione e cura delle neoplasie.

A nome di Fratelli d’Italia Molise e mio personale come medico, esprimo vicinanza a tutti i pazienti oncologici che devono sottoporsi alla radioterapia e ad altre terapie oncologiche, ai familiari ed a tutti i dipendenti del Gemelli Molise che vedono anche le proprie retribuzioni in forse per i prossimi mesi.

Auspico che il Commissario alla sanità intervenga al più presto per risolvere questa nuova ed incresciosa situazione. Per questi motivi solleciterò anche i rappresentanti regionali del mio Partito affinché si adoperino per trovare una immediata soluzione della questione così delicata”.