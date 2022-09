Gemelli Molise, dal 1° ottobre stop al servizio di Radioterapia per i molisani

A partire dal prossimo 1° ottobre il Gemelli Molise sospenderà le prestazioni di Radioterapia per i pazienti molisani. Lo hanno annunciato il presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Petracca, e il professor Francesco Deodato, del dipartimento servizi e laboratori e dell’Uoc di Radioterapia Oncologica.

“Ad oggi – hanno spiegato – a ridosso dell’ennesimo esaurimento del budget, l’ente commissariale non è in grado di fornire una soluzione praticabile per risolvere questa grave incombenza per la salute dei cittadini molisani”. (CLICCA QUI PER SEGUIRE L’AGGIORNAMENTO E L’INTERVISTA)