Gemelli Molise, da oggi Radioterapia chiusa per i nuovi pazienti che protestano: «È un’eccellenza e vogliamo curarci qui»

Gli studenti della struttura di contrada Tappino a Campobasso hanno anche organizzato una raccolta firme per chiedere che sia mantenuto il servizio

Da oggi, mercoledì 1° marzo, l’Unità di Radioterapia del Gemelli Molise, sia pure gradualmente, non accoglierà nuovi pazienti, salvo quelli già in cura. L’eventualità, paventata più volte (l’ultima proprio ieri in occasione del Consiglio comunale monotematico sul Piano Operativo Sanitario) dallo stesso presidente del Consiglio di Amministrazione della struttura di contrada Tappino a Campobasso, Stefano Petracca, si è realizzata suscitando le reazioni di rabbia mista a preoccupazione e rassegnazione da parte dei pazienti che fruiscono o hanno fruito di questo trattamento salvavita e che noi abbiamo raccolto dalla loro viva voce.

Il messaggio unanime che gli stessi hanno voluto lanciare, espressamente o meno, è di mantenere il servizio, considerato una vera eccellenza del Molise, che permette ai residenti di curarsi “a casa propria” e a chi viene da fuori regione di evitare i lunghi viaggi per le grandi metropoli. Tra le persone intervistate, ci sono anche alcuni studenti i quali hanno promosso una loro raccolta firme per mantenere aperto il reparto.