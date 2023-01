Gemelli, l’azienda paga gli stipendi dopo l’acconto della Regione. Convocato tavolo in Prefettura

Mercoledì 1° febbraio al Palazzo del Governo il tentativo di conciliazione tra Gemelli e struttura commissariale

Il Prefetto di Campobasso Lattarulo, in seguito alla lettera inviata dal presidente del Gemelli Molise Stefano Petracca ai sindacati in cui ha lanciato un grido d’allarme per i mancati pagamenti da parte della Regione Molise, e in seguito alla richiesta formulata dalle organizzazioni sindacali, ha convocato un tavolo in Prefettura per mercoledì 1° febbraio alle 11.30. Convocati il presidente della giunta e commissario ad acta Donato Toma, il presidente del Gemelli Stefano Petracca e le organizzazioni sindacali.

Intanto lo stesso Petracca, attraverso una comunicazione ai dipendenti, ha comunicato loro che in seguito alla liquidazione da parte della Regione di una parte delle spettanze, l’azienda è in condizioni questo mese di provvedere al pagamento delle retribuzioni. Viene rimarcato anche il fatto che la situazione resta critica, ma c’è l’auspicio che la Regione possa provvedere al più presto all’erogazione degli importi dovuti.