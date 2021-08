Gemelli, Boccardo: «Appello alla Regione per preservare una struttura di eccellenza» (VIDEO)

«Sottolineiamo l’importanza della salvaguardia dei posti di lavoro e della permanenza di una struttura di eccellenza sul nostro territorio piuttosto che la derubricazione a casa di cura». Così in un video Tecla Boccardo (Uil) che aggiunge: «Per questo motivo lanciamo un appello alla Regione Molise affinché ciò che è accaduto in Puglia per salvare la Casa Sollievo della Sofferenza, accada anche in Molise. Chiediamo alla Regione Molise di intervenire per salvare una realtà importante del nostro territorio, ribadisco, importante anche per l’occupazione».