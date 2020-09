Grazie Signore per il dono della vita. All’ospedale Cardarelli di Campobasso sono nate le gemelle Luisa e Maria Cicora per la gioia di papà Luigi e mamma Barbara. Per loro un pensiero speciale da Colletorto, paese di origine della nonna Concetta, con il suono delle campane a festa nel giorno in cui si celebra il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria. Infiniti auguri da nonno Giulio, dagli zii Paolo e Antonio, da zia Teresa, Luigina, Luigi, Roberto, dai parenti e da tutti gli amici.