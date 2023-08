Gemellata con Termoli, da Pompano Beach gli auguri al neo governatore Roberti

Nella lettera inviata dal sindaco della città della Florida anche l’auspicio che la collaborazione nei settori scolastico e turistico possa allargarsi all’intero Molise

A distanza di un mese e mezzo dall’esito delle elezioni regionali, arriva la lettera ufficiale di auguri inviata al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, da parte di Rex Hardin, sindaco di Pompano Beach (Florida – Stati Uniti), con la quale la città di Termoli è gemellata da anni.

Nella missiva, oltre agli auguri per il nuovo incarico di Roberti (decaduto dalla carica di sindaco), il “Major” della città di Pompano si augura che la collaborazione intrapresa con la città di Termoli possa interessare anche la regione Molise e la regione di Pompano Beach nei settori scolastici e turistici così come già avvenuto con alcune scuole di Termoli.

Di seguito il testo della lettera, tradotto in italiano (in basso la missiva originale):

“Caro Presidente Roberti,

A nome dei cittadini di Pompano Beach, Florida, vorrei porgerLe le mie felicitazioni per essere stato eletto Presidente della Regione Molise. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con voi.

Vi sto contattando per estendere il nostro rapporto con la città gemellata Termoli per formare una partnership con la Regione Molise. Questa partnership può crescere in diversi modi, come il turismo, l’istruzione (scambio di studenti), lo scambio di scrittura (amico di penna) programma simile a quello che è iniziato con la Scuola Elementare di Termoli e la Scuola Elementare di Pompano beach (classi 3-5), arte, cultura, commercio e altri scambi.

Il nostro presidente della Greater Pompano Beach Sister Cities, Tony Philips, sarà incaricato di supervisionare lo sviluppo di questo sforzo.

A nome mio e dei residenti di Pompano Beach (contea di Broward), in Florida, non vediamo l’ora di lavorare con voi e il vostro rappresentante per stabilire questa partnership tra città gemellate. Grazie, speriamo di sentirti presto”.