Gemellaggio tra ‘Misteri’, patto Campobasso-Santa Cristina a Bolsena

Campobasso e il Comune di Santa Cristina a Bolsena (Viterbo) sono vicini a concludere un accordo per la sottoscrizione di un gemellaggio storico-culturale. Denominatore comune di tale patto saranno i Misteri, che anche per il centro laziale, seppure con personaggi e allestimenti diversi, rappresentano uno dei momenti più alti della tradizione locale.

La giunta comunale del capoluogo molisano ha approvato la lettera congiunta di intenti del Comune laziale con la quale si manifesta l’intenzione di concludere positivamente il gemellaggio.

Come riporta l’Ansa, scopo dell’intesa sarà “l’avvio di particolari e intensi rapporti culturali, politici, sociali ed economici, con costante riferimento ad una comune azione per la pace, la valorizzazione dei diritti umani, la solidarietà e l’incontro fra i popoli”. Il gemellaggio, inoltre, mira a valorizzare e promuovere la conoscenza delle due città e territori, la conoscenza e valorizzazione dei rispettivi patrimoni, per offrire alle due comunità una fonte di arricchimento sociale e culturale, “nella convinzione che dalla cooperazione derivi il reciproco sviluppo nel campo della cultura, dell’arte, della musica, dello sport, del turismo e della vita sociale”.