Gemellaggio Termoli-Pompano Beach: accolta in comune la delegazione statunitense

Dopo la visita del 2018 degli amministratori di Termoli negli Stati Uniti è toccato ad una delegazione di Pompano Beach rendere visita alla città adriatica

E’ stata accolta questa mattina, lunedì 25 settembre, al comune di Termoli, la delegazione formata da Tony e Norma Phillips. A fare gli onori di casa il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano. Dalla delegazione di Pompano Beach i saluti del primo cittadino che non è potuto intervenire in Italia per impegni già assunti.

A rappresentare il Comune di Termoli erano presenti anche l’assessore all’Urbanistica Nicola Balice e Francesco Rinaldi, quest’ultimo rappresentante del comitato gemellaggi del Comune di Termoli.

Una visita molto gradita, da come ha riferito il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano. Termoli tiene molto ai rapporti istituzionali con le città gemellate e in quest’ottica rinnova e promuove nuovi incontri che possano far intavolare intese future che coinvolgano i più giovani.

Pompano Beach è uno dei centri turistici più conosciuti della contea di Broward che si trova nello stato della Florida. Un distretto di Miami Beach dove è molto fiorente l’attività turistica.

“Promuovere questi gemellaggi – ha detto il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – è una grande opportunità. Crediamo fortemente in queste intese che hanno alla base culture diverse tutte da scoprire”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Tony Philipps che crede nel gemellaggio con Termoli grazie alla partnership creata nel 2018. In questi giorni in città, la delegazione di Pompano Beach incontrerà anche gli studenti di alcune scuole termolesi proprio per portare avanti un ipotetico “ponte” di collegamento tra Termoli e la Florida. Prima dei saluti finali foto di rito e scambio di doni tra Ferrazzano e Phillips, al vicesindaco reggente in regalo dei gemelli e una spilla con le bandiere italiana e americana e per Phillips un piatto recante il Castello Svevo e alcuni libri che raccontano la storia della nostra città.