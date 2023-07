Gazebo esterno al bar e permesso che non arriva, gestore esasperato: «Danni e disagi per la mia attività»

«Ho presentato la domanda lo scorso 1° giugno per montare un gazebo esterno al bar e, ad oggi, lunedì 10 luglio, ancora non ho avuto alcuna risposta scritta se non soltanto comunicazioni via telefono con cui mi si intima di non intralciare il traffico veicolare e pedonale e ciò non accade. Oltre a questo, mi hanno chiesto la relazione statica, la certificazione del pannello-sandwich con sopra la tegola in lamiera. Per questo, ho dovuto affidarmi ad un ingegnere, pagandolo, avendo acquistato il gazebo da un privato e, in tutto questo periodo di tempo, non ho nemmeno lavorato tanto». Angelo Santoro, che gestisce insieme con la moglie l’attività di proprietà della signora non lontano dal centro di Campobasso, manifesta tutto il suo sconforto per non poter offrire ai propri clienti – considerando anche la calura di queste settimane – un ulteriore angolo di conforto per condividere una consumazione in compagnia.

«Quest’anno, diversamente dagli altri anni – spiega ancora Santoro – che l’ho preso in affitto, ho deciso di comprare un gazebo delle dimensioni standard di 4 metri per 4, ma non mi rilasciano l’autorizzazione a montarlo perché deve essere di 4 per 2,80 come l’anno scorso. Il primo anno ne ho montato uno di 6 metri per quattro, occupando una porzione di marciapiede e una di strada, e nessuno ha detto nulla; il secondo anno ho chiesto una riduzione di 4 metri per 3 e mi hanno dato l’autorizzazione per 4 metri per 2,80 e ho dovuto “ritagliare” il gazebo di 20 centimetri. Quest’anno ho pensato di comprarlo delle dimensioni standard di 4 metri per 4 e sono andato anche a consultare i regolamenti edilizi al Comune, ma non c’è nulla in merito».

E allora, «come mai – si chiede Santoro – devo essere vincolato a montarlo 4 metri per 2,80 se è un fuori misura considerando che i gazebo hanno dimensioni standard di 3 metri per 3, 4 per quattro e così via? Quindi, cosa dovrei fare adesso? Modificare il gazebo e allegare un’altra relazione statica? Davvero non so più cosa pensare – conclude il gestore – e spero che al più presto chi di dovere faccia chiarezza. E per iscritto».