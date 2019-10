Gavidental Cts Cus Molise, il gruppo si prepara per l’esordio in serie D

REDAZIONE

E’ partita la nuova stagione della Gavidental-Cts Cus Molise, squadra di pallavolo maschile che prenderà parte al campionato interregionale di serie D. Il gruppo guidato da Gennaro Niro ha iniziato la preparazione da qualche settimana e si prepara al meglio per affrontare l’esordio ufficiale che ci sarà il 19 ottobre in casa contro l’Isernia. Rispetto alla passata stagione che ha visto il team di Ateneo vincere a mani basse il torneo di Prima Divisione, la rosa può contare sui rinforzi arrivati dal mercato e scelti con oculatezza dallo staff tecnico. A Campobasso sono approdati Rocco Di Mambro, schiacciatore classe 2000 proveniente da Venafro, Carlo Pertinger nato nel 2001 proveniente dalla Nuova Pallavolo Campobasso e il libero Alberto Falcone ex Volley Campobasso proveniente da Salerno, classe 1996. Questi i volti nuovi della Gavidental Cts Cus Molise che vanno ad aggiungersi ai giocatori confermati dallo scorso anno. Prima dell’inizio del campionato non sono esclusi altri colpi per rendere la rosa ancora più competitiva. «C’è grande entusiasmo intorno alla nostra squadra – spiega Gennaro Niro – nei ragazzi ho visto tanta voglia di lavorare e di arrivare lontano. I nuovi innesti si sono integrati nella maniera migliore ed è nostra intenzione fare un bel campionato e puntare alla vittoria così come fatto lo scorso anno. Un ringraziamento doveroso va fatto agli sponsor che ci hanno dato fiducia, affiancandoci in questa nuova esperienza, al Cus Molise che ci ha messo a disposizione le sue strutture e all’Università degli Studi del Molise che ci affianca nelle nostre iniziative. Riuscire a raggiungere determinati obiettivi tutti insieme è più semplice. Sicuramente ci attende una stagione lunga e difficile – chiosa Niro – ma siamo pronti a metterci in gioco e a dare il massimo allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Alla fine tireremo le somme».