Gatto investito, il veterinario Asl non risponde

REDAZIONE

Le guardie zoofile oipa sono state allertate ieri sera, sabato 27 aprile, intorno alle ore 20, per un gatto investito a Campobasso, nella zona di selva piana. Giunti immediatamente sul posto i volontari hanno da subito capito che la situazione era molto grave, per questo hanno contattato i vigili urbane attivando le procedure per il soccorso dell’animale. Qualcosa a questo punto non ha funzionato, il veterinario delle asl, reperibile ieri sera, per ore non ha risposto alla chiamata di soccorso. Il gatto in fin di vita, stremato dal dolore, è stato portato dai volontari in una clinica veterinaria privata di Isernia. Vi starete chiedendo: perché da Campobasso si è dovuti arrivare ad Isernia, allungando l’agonia del povero gatto? Perché nel capoluogo di regione nessun veterinario apre più le porte ai randagi, purtroppo con buona ragione, infatti sono molte le fatture emesse alla regione Molise che risultano però insolute. Questa è solo una delle tante storie tristi di ordinaria follia che vivono ogni giorni i volontari e le guardie zoofile di questa regione. La questione randagismo è di grande attualità in molise, è un tema importante che va affrontato con la giusta attenzione,anche per quanto riguarda il settore dedicato alla gestione delle urgenze veterinarie.