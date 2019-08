Gasdotto, arriva la retromarcia: «Non concediamo la servitù di passaggio»

La decisione del sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, in una nota inviata a Snam

La nota è stata firmata dal sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, e inviata all’attenzione di Snam rete Gas Spa ed è stata postata su Facebook dove velocemente ha fatto il giro della rete suscitando commenti e reazioni. Il “caso” affonda le radici nel passato quando l’ex amministrazione guidata dal sindaco Franco Pallotta concesse la servitù di passaggio all’interno del bosco Corundoli. Una servitù di passaggio che adesso l’amministrazione Manes intende revocare. «In riferimento alla nota protocollata il 4 luglio 2019 – si legge nel testo a firma del sindaco Manes – si informa la società Snam rete Gas Spa che l’attuale amministrazione da me presieduta intende valorizzare il bosco Corundoli di proprietà di codesto Comune riportato in catasto e non intende concedere la servitù di passaggio. Si consiglia di trovare soluzioni alternative al fine di preservare l’integrità del bosco». Si tratta indubbiamente di una decisione importante considerando anche le tante battaglie che in questi mesi le associazioni stanno portando avanti per salvaguardare il bosco Corundoli.