Gas di scarico invadono l’abitacolo, guardia giurata della Fca salva operaio 40enne

A notare quella macchina con i vetri chiusi è stato uno dei vigilanti che quotidianamente effettuano le ronde all’interno del perimetro dello stabilimento Fca di Termoli. Un’attenzione ai particolari e ai dettagli che è stata provvidenziale per un operaio di circa 40 anni dello stabilimento bassomolisano. Tutto è accaduto in una manciata di minuti quando erano da poco trascorse le 19.30 della serata di ieri. Il vigilante era impegnato nella sua ronda quando ha notato quella Fiat Punto parcheggiata all’interno di una delle aree di sosta e ha notato, soprattutto, il tubo di scarico che gettava i gas di scarico dell’auto all’interno dell’abitacolo del mezzo dentro il quale c’era il 40enne. Immediati sono scattati i soccorsi con il vigilante che è riuscito ad estrarre il giovane dall’interno della macchina e, di fatto, a salvargli la vita. Il 40enne è stato accompagnato in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Un intervento provvidenziale che gli ha salvato la vita. Non sono chiari i contorni della vicenda che ha fatto il giro di Termoli in pochissimo tempo. Sta di fatto che qualsiasi cosa possa essere successa solo l’intervento della guardia giurata ha evitato il peggio.