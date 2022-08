Garbino e temperature roventi, a fuoco tutto il basso Molise. Vigili del fuoco anche da Isernia

Uomini del 115 impegnati durante tutta la mattinata: sul posto non solo le squadre di Termoli e Campobasso ma anche quelle del capoluogo pentro

Temperature in rialzo e vento di garbino hanno favorito il nascere di diversi incendi in tutto il basso Molise. Vigili del fuoco impegnati per tutta la mattinata di oggi, 19 agosto, in varie zone del basso Molise: da Termoli a Campomarino, passando per Petacciato e Montenero di Bisaccia.

A fuoco diversi ettari di terreno anche a San Martino in Pensilis e Guglionesi. Sui luoghi degli incendi le squadre dei vigili del fuoco di Termoli, Campobasso e Isernia. Non si è reso al momento necessario l’intervento di canadair o elicotteri perché le squadre a terra sono riuscite a tenere sotto controllo la situazione.

A Petacciato le fiamme hanno distrutto anche i ruderi di una casa abbandonata da tempo che si trovava in aperta campagna.

Quella di oggi è stata definita dalle previsioni del tempo come una giornata da bollino arancione per la provincia di Campobasso con il vento e il caldo che hanno sospinto la vegetazione resa già arida da settimane di caldo.