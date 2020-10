“Garantire il diritto allo studio e al trasporto”, la protesta dei genitori di Lupara

Manifesteranno domani, mercoledì 14 ottobre, sotto il consiglio regionale per chiedere la garanzia al diritto allo studio e al trasporto i genitori dei piccoli alunni di Lupara. “Come avevamo preannunciato – hanno affermato i rappresentanti del Soa – in mancanza di risposte e di risoluzioni da parte delle istituzioni, il Soa con i genitori degli studenti residenti a Lupara alzano il tiro della protesta, per il diritto allo studio e alla sicurezza, chiedono un trasporto dedicato per gli studenti della scuola dell’obbligo che sono costretti a recarsi giornalmente nel comune di Casacalenda, con le macchine private oppure con un pullman di linea compreso di coincidenze, una situazione a dir poco vergognosa, fatto appello già da tempo gli enti preposti che oltre il diniego secco del comune stesso di Lupara e il nulla di fatto dalla prefettura e dal provveditorato agli studi c’è il silenzio politico profondo della Regione Molise, per questo domani mattina alle ore 10,00 saremo presenti a Campobasso presso l’area antistante del palazzo del consiglio regionale del Molise con un presidio di protesta per rompere il silenzio e pretendere una reale soluzione. Intanto il SOA ha comunque preparato un esposto alla procura della Repubblica al fine di acclarare se sussistono eventuali responsabilità. Vogliamo vivere i nostri territori con dignità e diritti.