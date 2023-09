Garantire continuità assistenziale con le “Dimissioni protette”, nuovo servizio per l’Ats Larino

Un nuovo importante servizio per l’Ambito Territoriale Sociale di Larino: il LEPS Dimissioni Protette. L’Ambito Territoriale Sociale di Larino, in linea con il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, il quale identifica, tra le azioni prioritarie, l’attuazione del LEPS Dimissioni Protette, garantirà in favore di tutti i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’ATS di Larino, servizi e prestazioni al fine di facilitare il passaggio organizzato da un setting di cura ad un altro, per garantire la continuità assistenziale anche a domicilio.

Per “Dimissione Protetta”, si intende, difatti, un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

Tale tipo di approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione, sviluppato prima che il paziente sia dimesso, migliora la qualità della vita, l’integrazione fra ospedale e territorio e tra i professionisti sociosanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura, oltre a ridurre il rischio di riammissione istituzionalizzata nei pazienti anziani, disabili e fragili.

Il servizio è gratuito ed è rivolto a persone anziane non autosufficienti o in condizioni di fragilità; a persone infra sessantacinquenni, residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Larino, non supportate da una rete costante e continuata; a persone senza dimora, residenti o temporaneamente presenti sul territorio dell’ATS di Larino, che, dopo un ricovero ospedaliero, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

Sul territorio di competenza dell’ATS di Larino, sarà assicurata un’efficace azione di sistema a supporto del previsto percorso assistenziale integrato mediante l’erogazione congiunta di prestazioni sia sociali, quali: SAD – Servizio di Assistenza Domiciliare; Dispositivi di Telesoccorso; Pasti al domicilio; sia sanitarie come definite dal DPCM 12.1.2017.

Le prestazioni sociali saranno gestite ed organizzate dalla Sirio Società Cooperativa Sociale, per il tramite di un assistente sociale. Il Servizio che avrà una durata di 18 mesi, ovvero dal 1.07.2023 al 31.12.2024, è stato così programmato: 1^ fase: organizzazione delle prestazioni da garantire e sottoscrizione di un protocollo di intesa tra ATS e ASReM; 2^ fase: attivazione delle prestazioni sociali (SAD/Dispositivi di Telesoccorso/Pasti al domicilio) secondo le procedure predisposte di concerto con l’ASReM.