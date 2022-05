Gara Nazionale di danza sportiva di Latin Style, successo per i ballerini di Termoli e Campomarino

Ancora successi per i ballerini Termolesi e di Campomarino nella giornata del 22 Maggio 2022 presso il Palagreen di Agropoli (SA) dove si e’ svolta una gara Nazionale di danza sportiva di Latin Style… a gareggiare per la prima volta ottenendo ben 2 medaglie d’oro sono state 16 bambine di eta’ compresa dai 5 ai 7 anni… Katlyn Falcone, Raffaella Franco, Concetta Di Falco , Sofia Petrillo, Miriam Di Lonardo, Greta Paradiso, Chloe Pilla, Diletta Gentile, Nicole Calenda, Sofia D’Agostino, Clara Selvaggio, Eleonora Pangiotta, Nicol Di Iorio, Eva Di Iorio, Irene Videtti, Maila Luciani…

Esordio in pista anche per altre 14 ragazze con 2 medaglie d’oro e una d’argento (dai 10 ai 16 anni): Lucy Calenda, Esther Di Loreto, Marta Buccella, Desireè Canosa, Giulia Di Tommaso, Elena De Cecco, Giorgia Bucci, Ilaria Leone, Azzurra Luciani, Cristel Luciani, Veronica Giorgetta, Emma D’Onofrio, Manuela D’isanto, Denise Manes .

Continuano i successi per i Vice Campioni in carica Marialetizia D’Antino, Angelica Vizzarri, Stefania Tortorella, Nancy Ciapanna, Artiomme Costantino, Giulia Di Loreto, Ilaria Cravero, Annarita Di Maio, Elena Vitulli, che vincono altre 2 medaglie d’oro. Gli atleti sono seguiti dai maestri Angela Lorito , Cristian Falcone e Carota Mariaclelia dell’associazione sportiva Emozioni Latine di Termoli che con grande gioia rientrano nella nostra cittadina Termolese ricchi di medaglie, ori e successo.