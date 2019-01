Gara nazionale di creatività, l’Alberghiero di Termoli vince il primo premio

L’Alberghiero di Termoli vince il primo premio nella gara nazionale di creatività promossa dall’Istituto “Bergese” di Genova. Gli studenti Francesco De Santis e Michael Quarantino si sono aggiudicati il primo posto con una ricetta a base di olio EVO e cinghiale, così come riportato in un articolo del Secolo XXX. Accompagnati dai loro maestri Mauro Inglese e Michele Pilla hanno elaborato un piatto originale che esalta i prodotti del territorio. Il premio vinto conferma il livello di eccellenza raggiunto dagli studenti dell’istituto termolese. Traguardo tanto più significativo in un momento in cui al mercato del lavoro manca il 42% degli aiuto cuoco.