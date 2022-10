Gara internazionale di Skiroll, successo per lo Sci Club Capracotta

Si è svolta domenica 2 ottobre la Gara Internazionale di Skiroll – prova in salita – da Pedavena a Passo Croce D’Aune valida come prima tappa di Coppa Italia di Sci di Fondo giovani e senior. Presente anche lo Sci Club Capracotta con sette giovani atleti: Maria Angelaccio (categoria giovani), Claudia Di Tanna e Ilaria Paglione (under 16 femminile), Silvia Di Tanna ( under 14 femminile), Stefano Paglione e Ludovico Carlini (under 14 maschile) e Riccardo Paglione (cuccioli maschile). “I nostri giovani atleti – afferma il segretario Sci Club Capracotta, Pierino Di Tella – hanno ben rappresentato il nostro piccolo paese e il nostro molise ottenendo un secondo posto con Riccardo, due quinti posti con Claudia e Silvia e buoni piazzamenti con gli altri 4 atleti”.