Gaming, escape room, tour: apre a Campobasso la prima sala di realtà virtuale

Dopo il successo ottenuto al Romics dalle raeltà imprenditoriali molisane Lasertag Club e Sharevision, è tutto pronto per l’apertura dell’arena di via San Giovanni in Golfo 205/B

Cento metri quadri di area di gioco per esplorare il metaverso del gaming ed una tecnologia all’avanguardia che consente di ricreare mondi virtuali altamente immersivi.

Dopo il successo ottenuto a Romics, la fiera internazionale del fumetto e del gaming di Roma che ha visto trionfare due realtà imprenditoriali molisane Lasertag Club e Sharevision, apre in Molise la prima sala di realtà virtuale pronta a ribaltare l’esperienza di gioco tradizionale.

Cooperazione is the way

“Lo abbiamo testato sul campo a Roma dove abbiamo consentito a più di mille persone di giocare nella nostra arena virtuale – ha affermato Valerio Di Bona, Co-Amministratore di VRC – lo spazio è pensato per consentire il gioco fino a gruppi di 8 persone dai 12 anni in su. I giocatori dovranno cooperare per portare a termine le missioni e vivere delle esperienze totalmente immersive.

I volti sorridenti ed emozionati di tutti coloro che hanno giocato con noi a Roma sono la conferma che le persone sono pronte a provare la realtà virtuale!”.

Dimentica il mondo che hai conosciuto finora, aumenta la sensazionalità e il livello di coinvolgimento dei videogame e immergiti completamente nella realtà virtuale.

“Il metaverso – ha proseguito Di Bona – permette al giocatore di impersonificare i panni del protagonista del videogame e di teletrasportarsi istantaneamente in un universo parallelo. I visori VR consentono di entrare nella realtà digitale vivendo in piena libertà una esperienza virtuale in 3d”.

Ogni passo nel mondo reale corrisponde ad un passo nel mondo virtuale creando una sensazione di gioco estremamente realistica ed una esperienza coinvolgente ed emozionante.

Ambientazioni futuristiche. Sfide lasergame virtuali. Arene spaziali che diventano palcoscenico di combattimenti all’ultimo respiro contro ondate di robot killer. Vieni a provare le emozioni che solo “Versus” e “Virtual Max” posso offrirti.

L’Escape Room come non lo hai mai provato

Anche l’escape Room diventa virtuale. Niente più stanze buie da cui uscire. Con VRClub i giocatori (a coppie o in gruppi da 4) avranno a disposizione 5 diversi scenari per misurare le loro abilità di cooperazione e riuscire a vincere.

Potranno mettersi alla prova nel mondo dell’antico Egitto con “Indiana Jones – Escape the lost pyramid”, vivere avventure nella Grecia di “Beyond Medusa’s Gate”, recuperare il Pugnale del Tempo in “Prince of Persia”, fuggire da Notre Dame in fiamme o schizzare nel 3007 d.C. con la storia di Huxley.

La storia, da un altro punto di vista

Pensato per il pubblico delle scuole, VRClub offre anche la possibilità di vivere dei veri e propri tour virtuali nel mondo della preistoria e in quello dell’antica Roma.

Basterà indossare gli Oculus Quest e si verrà trasportati nella realtà virtuale dando la possibilità di “toccare con mano” un tirannosaurus Rex o passeggiare all’interno del Colosseo o lungo le strade della Capitale al tempo di Giulio Cesare.

Si tratta di una nuova modalità di insegnamento, più attrattiva per le giovani generazioni, più immersiva e all’avanguardia, unica nel suo genere in Molise e in Italia grazie all’utilizzo della tecnologia Oculos e al lavoro di un team di esperti programmatori.

Il Molise esiste ed è proiettato al futuro

VRClub nasce dall’esperienza di due società molisane da anni leader dei rispettivi settori di competenza: Share Vision Srl impegnata nella progettazione architettonica di mondi virtuali e di ridefinizione dell’intrattenimento digitale e LTC Srls con esperienza nella organizzazione di eventi, gaming ed è distributrice di sistemi lasertag e arene di gioco in tutta Italia.

Unendo le eccellenze delle due realtà è nata VRClub. “Abbiamo deciso di inaugurare la prima sede a Campobasso – ha affermato Giuliano Maglieri co-amministratore di VRClub – perché crediamo nelle potenzialità del Molise e abbiamo voluto dare la possibilità alla nostra regione di fare un salto nel futuro e nel metaverso”.

La rivoluzione è iniziata, tu sei pronto a farne parte?

Con VRClub se puoi immaginarlo, puoi viverlo.

Vieni a provare la nuova frontiera del gaming nella nostra sede di via San Giovanni in Golfo 205/B. Clicca sul link per prenotare la tua esperienza nel metaverso!