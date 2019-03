“Gambatesa en plein air”, il 6 aprile l’inaugurazione della nuova area camper

REDAZIONE

L’area sosta camper del Comune di Gambatesa si rifà il look e l’Amministrazione comunale chiama a

raccolta i camperisti da tutta Italia per l’inaugurazione. L’infrastruttura, attiva da oltre un anno e già presente nella rete nazionale delle aree attrezzate a supporto del turismo itinerante, è stata abbellita e potenziata al fine di creare un flusso turistico stabile durante tutto l’anno capace di dare il proprio contributo all’economia del paese.

La predisposizione e il potenziamento di uno spazio dedicato alla sosta dei camper rientra in una più ampia strategia di sviluppo turistico che l’Amministrazione Comunale di Gambatesa ha messo in campo negli ultimi cinque anni. L’intervento consolida il positivo rapporto instaurato con i camperisti, nato e maturato nei dieci anni del “Raduno di Capodanno”, che ha permesso a centinaia di turisti di visitare Gambatesa e di vivere la tradizione delle maitunate. L’opera, collocata in posizione ottimale a ridosso del borgo medioevale, attraverso l’erogazione di servizi di qualità, mira a diventare uno dei principali hub per il turismo itinerante della regione Molise. Infatti, anche per favorire l’afflusso di camperisti di passaggio sulla direttrice Campobasso-Foggia, il Comune ha provveduto ad installare una folta segnaletica diretta ad incentivare la sosta degli equipaggi e l’utilizzo dei servizi. L’inaugurazione della nuova area sosta è prevista per sabato 6 aprile. Per dare lustro all’evento, il

Comune di Gambatesa, unitamente al Club Campeggio Molise di Campobasso e alle locali Pro-Loco

e Ass. “I maitunat”, ha organizzato un mini-raduno di camperisti sulla falsariga del più noto “Raduno

di Capodanno”. Il programma delle celebrazioni vedrà anche l’ingresso ufficiale di Gambatesa nel circuito dei “Comuni Amici del Turismo Itinerante”. Trattasi di un riconoscimento rilasciato all’ente locale che ha ritenuto

di dare spazio all’idea di uno sviluppo intelligente che accoglie il turismo itinerante. Per suggellare la manifestazione, in una cornice di musica e maitunate è prevista anche una scampagnata all’area camper che diventerà per l’occasione un’area picnic.