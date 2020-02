Gam: vertice in Prefettura per il rilancio della filiera avicola

Tripla A (una società cooperativa agricola che oggi in Molise ha più di quaranta allevamenti avicoli: i polli da macellare vanno tutti fuori dal Molise) e sindacati questa mattina (mercoledì 19 febbraio 2020) hanno avuto un incontro, in Prefettura, col prefetto Maria Guia Federico. Al prefetto è stata illustrata l’idea di rilancio della filiera avicola: l’impresa, in sostanza, vorrebbe aprire un macello per far ripartire un settore più volte definito strategico per il Molise. Una scelta del genere, oltretutto, permetterebbe di creare nuova forza lavoro (almeno 40 i dipendenti che dovrebbero essere utilizzati). Un macello che, se creato, in futuro potrebbe essere ampliato in base a quelle che saranno le possibilità offerte dal mercato. Un progetto interamente molisano.