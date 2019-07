Gam, un tavolo regionale entro 10 giorni con Amadori

In considerazione dell’emergenza sociale, le parti hanno deciso di informare la Prefettura di Campobasso sui percorsi concordati. «Abbiamo fatto il punto della situazione – ha commentato il governatore – soprattutto perché non è giusto che l’azienda ha avuto determinate agevolazioni per insediarsi e ad un certo punto ha interrotto il progetto. Inviterò Amadori ad un tavolo regionale con i sindacati e in più ne apriremo un altro al Mise, successivamente vedremo le azioni da intraprendere e soprattutto se sarà possibile recuperare il rapporto con l’azienda. Apriremo un tavolo permanente anche per le azioni da intraprendere in merito agli ammortizzatori sociali. Noi riteniamo – ha concluso il presidente della Regione Donato Toma – che l’investimento vada portato a termine. Abbiamo atteso questi mesi perché aspettavamo l’asta per il secondo lotto. Dobbiamo capire le intenzioni di Amadori e poi ci regoleremo di conseguenza».

«Un confronto lungo e franco, – ha commentato il segretario regionale della Uil Tecla Boccardo – nel quale si è convenuto di aprire immediatamente e contemporaneamente un tavolo permanente in regione, che tenga sotto controllo la vertenza e la questione degli ammortizzatori sociali, ed uno nazionale che veda partecipi Ministero del lavoro, Agricola Vicentina, Ministero dello Sviluppo Economico ed Invitalia. Non possiamo permetterci ulteriori perdite di tempo, di risorse, di posti di lavoro. Si è anche stabilito, entro 10 giorni da oggi, di riconvocare il tavolo regionale chiedendo la partecipazione di Agricola Vicentina con l’obiettivo di conoscere quali siano oggi le posizioni, le valutazioni e le intenzioni dell’azienda».