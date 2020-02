Gam, si lavora per presentare in Prefettura un business plan efficace

Il progetto è tutto “made in Molise”: posticipato l’incontro previsto nella giornata di mercoledì 26 febbraio

Si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di mercoledì 26 febbraio un nuovo incontro in Prefettura a Campobasso con la Tripla A (una società cooperativa agricola che in Molise conta più di quaranta allevamenti avicoli e, particolare assolutamente non da trascurare, i polli da macellare vanno tutti fuori dal Molise) e sindacati: ma l’incontro è stato posticipato di qualche giorno per permettere alle parti in causa di presentarsi in Prefettura con un business plan completo in ogni sua parte. Si sta dunque lavorando, con celerità, per far partire concretamente un progetto legato al rilancio della filiera avicola. Pare che sia stato anche individuato un sito e, come anticipato, le parti coinvolte stanno ottimizzando ogni dettaglio per presentarsi presso il palazzo del Governo con un progetto completo. Nella scorsa riunione (che si è svolta mercoledì 19 febbraio 2020), Tripla A e sindacati hanno avuto un incontro col prefetto Maria Guia Federico: l’idea è quella di aprire un macello per far ripartire il settore; un progetto tutto “made in Molise” che permetterebbe di creare sin da subito nuova forza lavoro (almeno 40 i dipendenti da utilizzare inizialmente, numero che poi potrebbe salire in base alle offerte provenienti dal mercato). Una scelta del genere, oltretutto, permetterebbe di creare nuova forza lavoro (almeno 40 i dipendenti che dovrebbero essere utilizzati).