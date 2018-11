Gam, proroga di sette giorni per il contratto di fitto

Se il fitto tra Gam e Solagrital non si rinnova c’è ben poco da fare. Ora, poiché la richiesta al ministero è stata reiterata, si aspetta la risposta da parte dei responsabili del dicastero. Questo, in sostanza, “l’oggetto” che ha animato l’incontro che si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri tra il governatore della regione Molise, Donato Toma, i vertici dell’azienda e le sigle sindacali.

Nella giornata di ieri si è discusso anche alla luce della proroga, di sette giorni, per il fitto di ramo d’azienda. In questi giorni, intanto, si cercherà un nuovo incontro con i rappresentanti del ministero per venire a capo della vicenda. Una delegazione, come si ricorderà, si era recata negli uffici del prefetto per chiedere di intervenire per la messa in sicurezza della cassa integrazione anche per il 2019 e per fare chiarezza sulle strategie della proprietà Amadori, che ha annunciato il mese scorso forti investimenti in Abruzzo. I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, avevano invece, nelle scorse settimane, sollecitato un incontro per affrontare la questione dei lavoratori dell’azienda avicola. I sindacati da tempo avevano espresso la loro forte preoccupazione.