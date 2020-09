Gam, presidio dinanzi alla giunta regionale. I sindacati: siamo ancora in attesa di risposte (VIDEO)

Gam, ha preso il via questa mattina dinanzi alla Giunta Regionale il presidio dei lavoratori che vedono il proprio futuro sempre più a tinte fosche. Presenti anche i rappresentanti sindacali FAI-CISL FLAI –CGIL UILA-UIL. Una situazione che rimane drammatica in quanto vi è il rischio di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori e nessun supporto al reddito all’indomani del 4 novembre. Al presidio hanno preso parte circa 100 lavoratori, adottando tutte le misure di sicurezza Covid-19 poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale. «Siamo ancora in attesa di risposte – dicono i rappresentanti sindacali – per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori della Gam A distanza di diversi mesi non abbiamo avuto ancora risposte. Urgono soluzioni congrue per salvare la filiera avicola molisana e soprattutto per dare un futuro a tante famiglie e dignità ai lavoratori».