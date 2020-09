Gam, nuova riunione in giunta: ore decisive per il futuro del lavoratori (LE FOTO)

Dovrebbe riprendere nella giornata odierna la riunione, avviata a inizio settimana in Giunta regionale, per trovare una soluzione alla vertenza Gam e alla grave situazione di rischio di licenziamento collettivo per i lavoratori. Alla riunione saranno presenti oltre ai lavoratori anche il governatore della Regione Donato Toma, l’assessore Marone, le parti sindacali e i dirigenti. Proprio in vista della riunione odierna le organizzazioni sindacali hanno dato vita ad un presidio permanente nei pressi della giunta regionale. Al presidio già da questa mattina presenti tanti lavoratori, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza Covid-19 poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale.

