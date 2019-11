Gam: lunedì presidio dinanzi al consiglio regionale

Giancarlo D’Ilio: «Ok la proroga ma bisogna iniziare a discutere di politiche attive del lavoro»

I lavoratori della Gam lunedì 2 dicembre saranno in presidio dinanzi i cancelli del consiglio regionale per «parlare di politiche attive del lavoro». Ad annunciarlo Giancarlo D’Ilio (Rsu Gam): «È doveroso – ha detto D’Ilio – ringraziare la politica che ha permesso la proroga della cassa integrazione (con decreto ministeriale del 28 novembre 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha formalizzato la concessione di un ulteriore periodo annuale di cassa integrazione straordinaria in favore dei dipendenti della società GAM Srl, decorrente dallo scorso 5 novembre 2019 e fino al prossimo 4 novembre 2020), in primis il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il quale si è prodigato per la proroga della cassa integrazione. Inoltre – continua D’Ilio – voglio ringraziare anche il Prefetto di Campobasso e la questura del capoluogo, in particolare gli agenti della Digos. Un ultimo ringraziamento infine va anche alla stampa che ha sempre dato risalto alle nostre proteste. Ora però bisogna parlare anche di politiche attive del lavoro, del rilancio di questa regione. Per questo – ha terminato D’Ilio – dalla prossima settimana saremo in presidio dinanzi al consiglio regionale».