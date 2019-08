Gam, lavoratori sul piede di guerra: «Non c’è tempo da perdere»

Dopo l’assemblea di lunedì scorso si tirano le somme

Nella assemblea pubblica organizzata dai lavoratori della GAM nella giornata del 26 agosto 2019 è stato, prioritariamente, ancora una volta, ribadito il significato e quindi l’obiettivo di questa e di ogni iniziativa che è – e resta – il LAVORO. La preoccupazione emersa è quella legata al destino del Contratto di Sviluppo di oltre 40 milioni di euro: una misura che può e deve rappresentare un’opportunità di sviluppo per il Molise. Partendo dalla piena condivisione di questa impostazione, le organizzazioni sindacali intervenute hanno ribadito l’importanza del percorso che, giustamente, ha visto in Molise il riconoscimento di area di crisi complessa e ciò proprio per via delle gravi condizioni in cui versa il tessuto sociale ed economico locale. Le organizzazioni sindacali hanno quindi sollecitato i rappresentanti delle Istituzioni presenti all’incontro pubblico perché collaborino in sinergia in un percorso che porti risposte concrete.

Rispetto alla necessità

1) di avere riscontro sulla convocazione dell’incontro da parte del MISE;

2) di fare un approfondimento con il Ministero del Lavoro in merito alla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito;

3) di verificare ogni utile intervento anche di tipo legislativo qualora si superi la Crisi di Governo ancora in essere;

4) di lavorare scongiurando i licenziamenti predisponendo, tuttavia, un piano di lavori di pubblica utilità, di politiche di reinserimento lavorativo, di sostegno per imminenti pensionamenti

l’Onorevole Antonio Federico ed il Sindaco di Campobasso … hanno dato massima disponibilità per quanto di propria competenza. Il Presidente della Commissione Lavoro del Consiglio Regionale … , altresì disponibile a collaborare, ha sottolineato le responsabilità della Giunta Regionale e ciò anche tenuto conto di una vertenza che attiene ad una Società pubblica. È stata stigmatizzata, infine, la carenza di una Regione che, dopo anni, non ha ancora dato riscontro su una cosa semplicissima quale profilazione dei lavoratori.

In conclusione, stante l’urgenza e la gravità della situazione, i lavoratori hanno richiamato la POLITICA, TUTTA: se le vertenze sono così incancrenite ci sono delle responsabilità. Non tutti gli esponenti politici hanno raccolto l’invito a partecipare all’assemblea pubblica e ciò rappresenta una pesante mancanza. Ora basta con le chiacchiere: è il tempo di dimostrare se si è in grado di portare il Molise fuori da questo dramma sociale che costringe ogni giorno i nostri giovani ad abbandonare i nostri territori.

La mobilitazione non si ferma: l’appuntamento è per lunedì 2 settembre quando, alla Regione, i lavoratori chiederanno conto del rispetto degli impegni, compresi quelli assunti nell’ordine del giorno che qualche settimana fa venne approvato all’unanimità. I lavoratori si aspettano che si abbia la sensibilità di svolgere un Consiglio Regionale con la massima urgenza e, rispetto alle azioni da mettere in campo, chiedono alle organizzazioni sindacali di adoperarsi per le dovute autorizzazioni del presidio.

Il LAVORO È LA PRIORITÀ E NON C’È TEMPO DA PERDERE.