Gam, lavoratori in protesta davanti alla Regione: «Vogliamo certezze»

Sono tornati a protestare davanti ai cancelli del consiglio regionale di Campobasso i lavoratori della Gam. Sotto la lente la grave situazione di rischio di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori e nessun supporto al reddito all’indomani del 4 novembre. Al presidio hanno preso parte circa 100 lavoratori, adottando tutte le misure di sicurezza Covid-19 poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale. «Siamo ancora in attesa di risposte – dicono i rappresentanti sindacali – per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori della Gam A distanza di diversi mesi non abbiamo avuto ancora risposte. Urgono soluzioni congrue per salvare la filiera avicola molisana e soprattutto per dare un futuro a tante famiglie e dignità ai lavoratori». I lavoratori chiedono: “la convocazione immediata del tavolo ministeriale sulla vertenza Gam, il recupero delle risorse a valere sull’area di crisi complessa finalizzato al rilancio della stessa e all’individuazione degli ammortizzatori sociali, la certezza delle risorse finanziarie a sostegno del rinnovo del fitto del ramo di azienda, la programmazione delle politiche agricole e di forme di sostegno e accompagnamento, attività di scouting promosso dalla regione Molise”. Gli stessi lavoratori che hanno incontrato anche la capogruppo del Pd Micaela Fanelli che ha assicurato un intervento per cercare di convocare un incontro con il Ministero dello Sviluppo economico.

